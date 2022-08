La donna che uccide, fa a pezzi e getta nel fiume il marito perché convinta che la tradisca (Di martedì 30 agosto 2022) Svolta nelle indagini per l’omicidio di Shefki Kurti, il 72enne residente a Badia Polesine ucciso, fatto a pezzi e gettato nel fiume Adigetto a luglio. I carabinieri del Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa di Rovigo sabato scorso hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale in luogo di cura, emessa il 26 agosto dal gip di Rovigo, nei confronti della moglie sessantottenne. Alla misura si e’ arrivati dopo le indagini, dirette dalla Procura di Rovigo e condotte dai Carabinieri, che hanno consentito di raccogliere elementi di colpevolezza nei confronti della donna accusata di omicidio aggravato e distruzione e soppressione di cadavere del marito, trovato il 28 luglio 2022, all’interno di più sacchetti di plastica, nelle acque del fiume “Adigetto”. Fatto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Svolta nelle indagini per l’omicidio di Shefki Kurti, il 72enne residente a Badia Polesine ucciso, fatto ato nelAdigetto a luglio. I carabinieri del Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa di Rovigo sabato scorso hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale in luogo di cura, emessa il 26 agosto dal gip di Rovigo, nei confronti della moglie sessantottenne. Alla misura si e’ arrivati dopo le indagini, dirette dalla Procura di Rovigo e condotte dai Carabinieri, che hanno consentito di raccogliere elementi di colpevolezza nei confronti dellaaccusata di omicidio aggravato e distruzione e soppressione di cadavere del, trovato il 28 luglio 2022, all’interno di più sacchetti di plastica, nelle acque del“Adigetto”. Fatto ...

