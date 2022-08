Il coraggio di Nordio sull'immunità parlamentare (Di martedì 30 agosto 2022) La sinistra parla di ossessione giudiziaria, ma il centrodestra fa bene a mettere le mani avanti sulle possibili incursioni del partito dei pm nella campagna elettorale: le cronache degli ultimi trent'anni, infatti, ci ricordano che la giustizia a orologeria è stata la regola e non l'eccezione, e che è giusto tenere alta la guardia. Del resto, non è stato forse Palamara, a lungo deus ex machina delle vicende togate, a dire che «una Procura organizzata, ammanicata con le testate giuste e con i servizi segreti, ha più potere del Parlamento, del premier e dell'intero governo?». E non fu Violante, ex responsabile per le riforme del Pd, a sostenere che «i pubblici ministeri sono in grado di incidere sul consenso, ossia sul fondamento della legittimazione del politico», per cui il loro è diventato un potere politico a tutti gli effetti? In una democrazia liberale, un ... Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022) La sinistra parla di ossessione giudiziaria, ma il centrodestra fa bene a mettere le mani avantie possibili incursioni del partito dei pm nella campagna elettorale: le cronache degli ultimi trent'anni, infatti, ci ricordano che la giustizia a orologeria è stata la regola e non l'eccezione, e che è giusto tenere alta la guardia. Del resto, non è stato forse Palamara, a lungo deus ex machina delle vicende togate, a dire che «una Procura organizzata, ammanicata con le testate giuste e con i servizi segreti, ha più potere del Parlamento, del premier e dell'intero governo?». E non fu Violante, ex responsabile per le riforme del Pd, a sostenere che «i pubblici ministeri sono in grado di incidere sul consenso, ossia sul fondamento della legittimazione del politico», per cui il loro è diventato un potere politico a tutti gli effetti? In una democrazia liberale, un ...

