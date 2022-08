I cardinali del mondo in riunione col Papa: “Diversità di vedute, ma il dialogo c’è” (Di martedì 30 agosto 2022) Città del Vaticano – Un “clima dialogante”, “pacifico”, pure nella “Diversità” di vedute “si vuole lavorare insieme”. I cardinali arrivati da tutto il mondo per la due giorni di incontri con il Papa che si concluderà oggi (alle 17.30 il Papa celebrerà la messa nella Basilica vaticana insieme ai nuovi cardinali ordinati nel Concistoro di sabato) descrivono in questi termini il nuovo clima che si respira in Aula. “Sono rimasto toccato dal clima pacifico che si respira – spiega il cardinale Walter Kasper in una pausa dei lavori -. Abbiamo ringraziato il Papa tutti per le parole profetiche”. Il Papa, racconta il cardinale Cristoph Schonborn, “ci ha spronato ad andare avanti. Questa due giorni è stato un arricchimento, si ascolta e c’è ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 30 agosto 2022) Città del Vaticano – Un “clima dialogante”, “pacifico”, pure nella “” di“si vuole lavorare insieme”. Iarrivati da tutto ilper la due giorni di incontri con ilche si concluderà oggi (alle 17.30 ilcelebrerà la messa nella Basilica vaticana insieme ai nuoviordinati nel Concistoro di sabato) descrivono in questi termini il nuovo clima che si respira in Aula. “Sono rimasto toccato dal clima pacifico che si respira – spiega il cardinale Walter Kasper in una pausa dei lavori -. Abbiamo ringraziato iltutti per le parole profetiche”. Il, racconta il cardinale Cristoph Schonborn, “ci ha spronato ad andare avanti. Questa due giorni è stato un arricchimento, si ascolta e c’è ...

