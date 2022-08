borghi_claudio : @marc_bottle @eurallergico @FabioInnocent10 @Zot_64 No... e l'abbiamo sperimentato direttamente in commissione e in… - gparagone : Draghi, Gelmini, Tajani, Toti, Salvini, Brunetta...: La galleria degli orrori (e degli errori). ??… - borghi_claudio : @GiulioMarini2 @FabioFranchi1 @GabrieleFigini Aggiungo che l'ultimo voto sul green pass mi ha visto assente perché… - GiorgioMambret2 : RT @my_candy_candy: @mirkosingle1 @BarillariDav La cunial ha permesso al Cavallino di San Candido di rimanere aperto, prendendo la residenz… - DeodatoRibeira : RT @my_candy_candy: @mirkosingle1 @BarillariDav La cunial ha permesso al Cavallino di San Candido di rimanere aperto, prendendo la residenz… -

Today.it

Siamo 15 organizzazioni unite contro l'obbligo vaccinale e il, siamo per la sanita' pubblica. Abbiamo fatto queste scelte e le abbiamo unite alle scelte sulla guerra per un'Italia sovrana ...Appello ai candidati alle Elezioni Politiche 2022 di Rete Nazionale Scuola in Presenza, Gli Sportivi, Studenti Contro Il- Come famiglie, insegnanti e studenti rappresentati dai comitati Rete Nazionale Scuola in Presenza, Gli sportivi - Sport Negato, Studenti Contro Il, Vi comunichiamo la nostra ... Green pass, vaccini e restrizioni: cosa succede dopo il 25 settembre BOLOGNA – Italexit si aggrappa alla soglia di sbarramento e cerca in Emilia-Romagna i voti necessari per entrare nel prossimo Parlamento, con strizzate d’occhio a sovranisti e no green pass. Oggi a ...I Carabinieri del Nas di Alessandria hanno posto agli arresti domiciliari un farmacista e denunciato 20 persone per falsi tamponi green pass e vaccini ...