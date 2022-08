berlusconi : Se n’è andato un campione della democrazia. Michail Gorbaciov è un uomo che ha cambiato la storia del 20° secolo.… - ProgettoLepanto : ??L'ex primo ministro italiano Silvio #Berlusconi ha definito Mikhail #Gorbaciov un 'campione della democrazia, un u… - telodogratis : Gorbaciov, Berlusconi: “Uomini liberi in lutto, campione democrazia che cambiò storia” - pbrex668 : RT @berlusconi: Se n’è andato un campione della democrazia. Michail Gorbaciov è un uomo che ha cambiato la storia del 20° secolo. La sua… - ElGuappo6 : RT @berlusconi: Se n’è andato un campione della democrazia. Michail Gorbaciov è un uomo che ha cambiato la storia del 20° secolo. La sua… -

E' morto Mikhail, ultimo leader dell'Urss e Nobel per la pace 30 Agosto 2022 Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue più sentite condoglianze e manderà un telegramma a parenti ..."Sì, così poi Salvini,e mezzo Pd mettono mano alla pistola". Secondo lei stasera ... Solola teorizzava. Ma in Russia la sua linea politica è sempre stata largamente minoritaria". ...(Adnkronos) - E' morto Mikhail Gorbaciov. L'ex segretario generale del Pcus ed ex presidente dell'Unione Sovietica aveva 91 anni. L'agenzia Tass riporta la nota diffusa dal Central Clinical Hospital, ...(Adnkronos) – “Tutti gli uomini liberi stasera sono in lutto, se n’è andato un campione della democrazia. Michail Gorbaciov è un uomo che ha cambiato la storia del 20° secolo. Pur essendo cresciuto al ...