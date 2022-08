iscorers : Genoa, Cassata al passo d’addio: andrà alla Ternana | Mercato - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa: Cassata verso la Ternana - charliemchouse : Genoa: Cassata verso la Ternana - Cucciolina96251 : RT @AlfredoPedulla: Il centrocampista #Cassata dal #Genoa alla #Ternana: domani visite e firma - Domenic36396232 : Colpo #Ternana: in arrivo #Cassata dal #Genoa ? #Calciomercato #SerieBKT #StayTuned -

Commenta per primo Altra uscita in casa. Dopo i recenti addii di Kallon e Calò, approdati rispettivamente al Verona e al Cosenza, a salutare il Grifone questa volta è Francesco, ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore ...Ternana in subbuglio dopo la sconfitta di Modena per 4 - 1 ma per il momento la società va avanti con Lucarelli e prendein prestito dal. Il Benevento insiste con la Salernitana per ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...un centrocampista di assoluto prestigio come Francesco Cassata, messo sul mercato dal Genoa malgrado le panchine collezionate in Coppa Italia contro il Benevento (8 agosto) e nelle prime 2 gare di ...