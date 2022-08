Furlan “Serve subito un intervento sociale contro il caro bollette”

(Di martedì 30 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Intervenireilenergia e l’inflazione “è assolutamente la priorità”. Lo dice in un’intervista all’Italpress Annamaria, ex segretaria generale della Cisl e capolista del Pd nel collegio di Palermo, Marsala e Gela al Senato.“Dobbiamo tutelare l’economia del Paese, le nostre imprese e le famiglie. Bisogna agire immediatamente sia a livello europeo con un tetto al prezzo e anche a livello nazionale, scorporando il prezzo del gas da quello dell’elettricità, calmierando leper imprese e famiglie. E’ assolutamente necessario un”, sottolinea, per la quale si potrebbe anche fare ricorso a uno scostamento di bilancio “se fosse necessario”, ma “sarebbe molto meglio aumentare la tassazione su chi specula ...

