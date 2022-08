Fognini-Karatsev oggi, US Open 2022: orario preciso, programma, tv, streaming (Di martedì 30 agosto 2022) Vincere per regalarsi Rafael Nadal al secondo turno. Questo è il grande obiettivo di Fabio Fognini, che affronterà all’esordio dello US Open 2022 il russo Aslan Karatsev. Un match sicuramente complicato per il ligure, che ha comunque l’occasione di poter vivere una sfida speciale contro il maiorchino, che sarebbe l’avversario del prossimo turno e che Fabio ha già battuto a New York nell’epica sfida del 2015. Prima, però, c’è Karatsev, giocatore altalenante e dotato di un gran servizio. Servirà un Fognini molto concentrato e attento per avere la meglio del numero 38 del mondo. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Fabio Fognini-Aslan Karatsev, match valevole per il primo ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Vincere per regalarsi Rafael Nadal al secondo turno. Questo è il grande obiettivo di Fabio, che affronterà all’esordio dello USil russo Aslan. Un match sicuramente complicato per il ligure, che ha comunque l’occasione di poter vivere una sfida speciale contro il maiorchino, che sarebbe l’avversario del prossimo turno e che Fabio ha già battuto a New York nell’epica sfida del 2015. Prima, però, c’è, giocatore altalenante e dotato di un gran servizio. Servirà unmolto concentrato e attento per avere la meglio del numero 38 del mondo. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di Fabio-Aslan, match valevole per il primo ...

renata95perillo : RT @persempre_news: #USOpen GLI #ITALIANI IN CAMPO ?? Chi passerà al 2nd round? Scrivilo nei commenti! ?? OGGI #29agosto M. #Berrettini v… - persempre_news : #USOpen GLI #ITALIANI IN CAMPO ?? Chi passerà al 2nd round? Scrivilo nei commenti! ?? OGGI #29agosto M.… - MercRF : RT @lorenzofares: Sorteggio #USOpen 2022 degli italiani #Sinner ???? vs Altmaier ???? #Berrettini ???? vs Dellien ???? #Musetti ???? vs Goffin ???? #… - MercRF : RT @GeorgeSpalluto: Sorteggio italiani #USOpen (13) Berrettini vs Dellien (11) Sinner vs Altmaier (26) Musetti vs Goffin Fognini vs Karats… - Bertolca10 : Nel sorteggio di ieri a New York, #Sinner pesca il lato di Nadal. Per #Berrettini, che deve riscattare due eliminaz… -