E’ morto Mikhail Gorbaciov | aveva 91 anni

(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – E’. L’ex segretario generale del Pcus ed ex presidente dell’Unione Sovietica91. L’agenzia Tass riporta la nota diffusa dall’ospedale di Mosca doveera ricoverato: “Sergeevichquesta sera dopo una grave e lunga malattia”.sarà sepolto nel cimitero di Novodevichy a Mosca, in una tomba di famiglia, dove potrà riposare accanto alla moglie, come ha annunciato alla Tass una persona che conosceva i desideri dei parenti dell’ex presidente. Ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica dal 1985 al 1991,fu propugnatore dei processi di riforma legati alla perestrojka e alla ...