Conte vuole i voti del Pd e prenota già quello dell’amico Bersani (Di martedì 30 agosto 2022) “Tanti elettori del Pd mi voteranno, compreso un ex segretario come Bersani”. Giuseppe Conte l’ha buttata là durante una riunione interna, pochi giorni fa. D’altronde l’agenda soci... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 30 agosto 2022) “Tanti elettori del Pd mi voteranno, compreso un ex segretario come”. Giuseppel’ha buttata là durante una riunione interna, pochi giorni fa. D’altronde l’agenda soci...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - CarloCalenda : Il ?@pdnetwork? si dispera per essere stato abbandonato da Conte in Sicilia, avendo ?@EnricoLetta? dichiarato ieri… - conte_ssa23 : Noi del segno dell’#acquario ?? siamo dotati di una spiccata sensibilità, comprensione e delicatezza. Finché non ci… - alegallicola : RT @lidentita: #M5S: la campagna elettorale di #Conte su #Tiktok e il diritto al voto dei 16enni di #Grillo ?? Leggi di più ???? - cattivamamy : Chissà quando ci sarà Conte non ci sarà nessuno.Lo lasceranno parlare a ruota libera così potrà dire tutte le c… -