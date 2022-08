Caso Pogba | la Federcalcio francese | «Spero rimangano solo voci…»

(Di martedì 30 agosto 2022) Il presidente dellaLe Graët ha parlato delNoel Le Graët, presidente della, in una intervista ai microfoni di RMC Sport ha detto la sua sullo spinoso. LE PAROLE – «Quelle di cui si sta parlando adesso sono solamente voci e come voci iochetali, perché adoroe mi auguro che questo non porti alla sua esclusione dalle convocazioni della nazionale in vista dei prossimi Mondiali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Krafftdellenevi : E abbiamo dato non so quanti milioni a questo Pogba che oggi e da tre anni è un caso umano clamoroso - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Pogba minacciato con un M16: 100.000 agli estorsori, poi la denuncia #Pogba #MathiasPogba #Francia - sportmediaset : Pogba minacciato con un M16: 100.000 agli estorsori, poi la denuncia #Pogba #MathiasPogba #Francia - MaStep92__ : RT @TuttoMercatoWeb: Nuove rivelazioni sul caso-Pogba: il giocatore aveva già pagato 100.000 euro agli estorsori - TuttoMercatoWeb : Nuove rivelazioni sul caso-Pogba: il giocatore aveva già pagato 100.000 euro agli estorsori -

La Juve vi ha contattati prima di prendereo dopo l'infortunio "Tutti nella Juve amano il ... Kamenovic è unda un anno, è di nuovo ai margini. "Storia sgradevole. È uno dei migliori talenti ...... ma non è questo il... Quale migliore occasione per affiancare a campioni esperti come Di Maria,, Cuadrado etc. almeno un paio di giovani di indubbio valore, a maggior ragione se uno di ...Le parole di Le Graët, presidente della federcalcio francese, a RMC Sport: "Quelle di cui si sta parlando adesso sono solamente voci e come voci io spero che rimangano tali, perché adoro Pogba e mi ...Il centrocampista della Juve sarebbe stato sequestrato da un gruppo di persone, tra cui il fratello Mathias, che gli avrebbero chiesto 13 milioni ...