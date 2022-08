Calciomercato Roma, Camara sbarca a Fiumicino: il (Di martedì 30 agosto 2022) Manca soltanto l'ufficialità per sancire l'arrivo alla Roma di Mady Camara, centrocampista guineano che prenderà il posto dell'infortunato Wijnaldum. ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 30 agosto 2022) Manca soltanto l'ufficialità per sancire l'arrivo alladi Mady, centrocampista guineano che prenderà il posto dell'infortunato Wijnaldum. ...

cmdotcom : #Roma, UFFICIALE: indebitamento finanziario netto al 31 luglio 2022 pari a 388,5 milioni - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Roma, si lavora alle uscite: #Diawara e #Calafiori verso l'#Anderlecht, trattativa con il… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: è fatta per Mady #Camara. Tutti i dettagli ???? - P_Rocchetti87 : RT @LAROMA24: ??Come appreso dalla redazione de @LAROMA24, è ancora viva la pista che porta #Shomurodov al #Bologna. Parti al lavoro, ma man… - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, Camara è in città: pronte visite mediche e firma ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA -