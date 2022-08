Calciomercato – Conte | “Spero che Kane resti al Tottenham” | VIDEO

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato - #Conte: 'Spero che @HKane resti agli @SpursOfficial' | #VIDEO - #TottenhamHotspur #Tottenham #Spurs #THF… - PianetaMilan : #Calciomercato - #Conte: 'Spero che @HKane resti agli @SpursOfficial' | #VIDEO - #TottenhamHotspur #Tottenham… - FraLauricella : #Calciomercato A chi ha rinunciato l'Inter ?Conte ?Sensi ?Lukaku ?Hakimi ?Perisic ?Vidal ?Ranocchia ?Kolarov ?Espo… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Calciomercato A chi ha rinunciato l'Inter ?Conte ?Sensi ?Lukaku ?Hakimi ?Perisic ?Vidal ?Ranocchia ?Kolarov ?Esposito… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Calciomercato A chi ha rinunciato l'Inter ?Conte ?Sensi ?Lukaku ?Hakimi ?Perisic ?Vidal ?Ranocchia ?Kolarov ?Esposito… -

L'Inter a inizio stagione ha faticato anche negli anni passati, sia consia con Inzaghi. La squadra nerazzurra ha giocatori imponenti che hanno bisogno di più tempo per entrare in forma. Ci sta ...Il difensore argentino ha firmato per la squadra allenata da Antoniofino al 2027. Agli orobici, secondo quanto riportato dai media inglesi, dovrebbero andare per il cartellino del giocatore ...Secondo i media inglesi circa 40 milioni di euro andranno nelle casse degli orobici, che avevano preso il difensore argentino dalla Juventus ...Agli orobici dovrebbero andare circa 40 milioni di euro.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Cristian Romero è stato riscattato dal Tottenham, che ...