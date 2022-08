"Blocco navale? Vi dico io come si fermano": la rivelazione di Nordio in tv (Di martedì 30 agosto 2022) Carlo Nordio ha le idee molto chiare. L'ex magistrato candidato con Fratelli d'Italia parla a La Corsa al voto, il talk show di La7, del Blocco navale anti-sbarchi che Giorgia Meloni propone come soluzione all'emergenza immigrazione. Nordio spiega che il schierare navi militari è una soluzione impraticabile, ma aggiunge anche che il Blocco a cui si riferisce la leader di Fratelli d'Italia è un altro: un accordo con i Paesi rivieraschi in modo da bloccare gli arrivi. E Nordio a sorpresa afferma: "Va detto che questo tipo di accordo venne fatto bene dall'allora ministro degli Interni Marco Minniti. In politica bisogna guardare ai risultati e non certo all'etica. A volte si possono fare degli accordi occulti, ma bisogna sempre guardare il bene della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Carloha le idee molto chiare. L'ex magistrato candidato con Fratelli d'Italia parla a La Corsa al voto, il talk show di La7, delanti-sbarchi che Giorgia Meloni proponesoluzione all'emergenza immigrazione.spiega che il schierare navi militari è una soluzione impraticabile, ma aggiunge anche che ila cui si riferisce la leader di Fratelli d'Italia è un altro: un accordo con i Paesi rivieraschi in modo da bloccare gli arrivi. Ea sorpresa afferma: "Va detto che questo tipo di accordo venne fatto bene dall'allora ministro degli Interni Marco Minniti. In politica bisogna guardare ai risultati e non certo all'etica. A volte si possono fare degli accordi occulti, ma bisogna sempre guardare il bene della ...

