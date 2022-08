Atletica oggi, Meeting Rovereto 2022: orari, programma, tv, streaming, chi partecipa al Palio della Quercia (Di martedì 30 agosto 2022) oggi martedì 30 agosto va in scena il Meeting di Rovereto 2022. Il Palio della Quercia, giunto alla sua 58ma edizione, è un tradizionale appuntamento di Atletica leggera che si disputa nella località in provincia di Trento. Si preannuncia grande spettacolo, con diversi azzurri di punta a dare risalto alla competizione e alcune stelle internazionali che impreziosiranno uno degli ultimi eventi di questa intensa stagione. Yeman Crippa va a caccia della vittoria sui 5000 metri. Il Campione d’Europa dei 10000 metri, nonché bronzo sulla mezza distanza, punta a un nuovo sigillo dopo essersi imposto a Feltre tre giorni fa. Il trentino sarà affiancato da Pietro Riva, quinto in campo continentale. Da seguire anche Zaynab Dosso (100 metri), Nick ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022)martedì 30 agosto va in scena ildi. Il, giunto alla sua 58ma edizione, è un tradizionale appuntamento dileggera che si disputa nella località in provincia di Trento. Si preannuncia grande spettacolo, con diversi azzurri di punta a dare risalto alla competizione e alcune stelle internazionali che impreziosiranno uno degli ultimi eventi di questa intensa stagione. Yeman Crippa va a cacciavittoria sui 5000 metri. Il Campione d’Europa dei 10000 metri, nonché bronzo sulla mezza distanza, punta a un nuovo sigillo dopo essersi imposto a Feltre tre giorni fa. Il trentino sarà affiancato da Pietro Riva, quinto in campo continentale. Da seguire anche Zaynab Dosso (100 metri), Nick ...

