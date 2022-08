Ascolti TV 29 agosto 2022 | Caduta libera non scalfisce Reazione a Catena | UPAS al 7 6%

(Di martedì 30 agosto 2022) Giornata di grandi ritorni quella di lunedì 29. I palinsesti Rai e Mediaset hanno ritrovato alcuni programmi di punta che hanno giovano aglitv. Parliamo soprattutto di Un posto al sole e di. Se la soap partenopea ha ottenuto dei vasti consensi su Rai 3, il game show di Canale 5 non si può dire che abbia fatto una grossa differenza in termini di audience. Nel Preserale infatti, continua a dominare Marco Liorni con la suaTV Prime Time ieri 29, torna Presa diretta Nel Prime Time di ieri 29, Rai 1 ha trasmesso una miniserie britannica intitolata ‘Quiz', vista da 1.52 milioni di appassionati e uno share ...

del 292022 in prima serata su Rai1 la miniserie inglese Quiz 1.520.000 (11,1% di share). Su Canale 5 la prima tv del film Uno di Famiglia 1.571.000 (10,8%). Su Rete4 - dalle 21.25 alle ...tv lunedì 292022: preserale e access prime time Prima sfida stagionale tra Gerry Scotti e Marco Liorni , vinta ampiamente da quest'ultimo: Reazione a Catena non ha perso terreno ...Ascolti del 29 agosto 2022 in prima serata su Rai1 la miniserie inglese Quiz 1.520.000 (11,1% di share). Su Canale 5 la prima tv del film Uno di ...