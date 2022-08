Anche l'Arsenal su Paredes. Ma l'argentino vuole solo la Juve (Di martedì 30 agosto 2022) Una concorrente in più per la Juventus sul fronte Leandro Paredes. Sul regista argentino del Psg è piombato, infatti, nelle ultime ore Anche l'Arsenal, in cerca di un rinforzo in mediana dopo il caso ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 agosto 2022) Una concorrente in più per lantus sul fronte Leandro. Sul registadel Psg è piombato, infatti, nelle ultime orel', in cerca di un rinforzo in mediana dopo il caso ...

