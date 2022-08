Agli Us Open tributo a Serena, Che supera il primo turno (Di martedì 30 agosto 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Pubblico delle grandi occasioni sull’Arthur Ashe Stadium per quella che poteva essere l’ultima partita della carriera di Serena Williams. La statunitense, ribattezzata “The Queen”, che spegnerà 41 candeline a fine settembre e che ha annunciato il suo imminente ritiro dal tennis professionistico, ha superato il primo turno degli Us Open femminili, torneo del “Grande Slam” giunto all’edizione numero 142, in scena sui campi in cemento dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York (montepremi 60.000.000 dollari). Per “salutarla” si sono scomodati in tanti, a partire proprio da Billie Jean King, ovvero la campionessa alla quale è intitolato l’impianto della “Grande mela”. Un saluto all’americana, con tanto di lustrini e paillette, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Pubblico delle grandi occasioni sull’Arthur Ashe Stadium per quella che poteva essere l’ultima partita della carriera diWilliams. La statunitense, ribattezzata “The Queen”, che spegnerà 41 candeline a fine settembre e che ha annunciato il suo imminente ritiro dal tennis professionistico, hato ildegli Usfemminili, torneo del “Grande Slam” giunto all’edizione numero 142, in scena sui campi in cemento dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York (montepremi 60.000.000 dollari). Per “salutarla” si sono scomodati in tanti, a partire proprio da Billie Jean King, ovvero la campionessa alla quale è intitolato l’impianto della “Grande mela”. Un saluto all’americana, con tanto di lustrini e paillette, ...

GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI DISCRIMINAZIONI ?????? Negli Stati Uniti non è necessario essere vaccinati per partecipare agli US O… - Agenzia_Ansa : Esordio positivo per Matteo Berrettini agli Us Open. Il romano ha superato in tre set il cileno Nicolas Jarry, n.12… - GuidoDeMartini : ?????? IL CAMPIONE DI TENNIS #DJOKOVIC RINUNCIA AGLI US OPEN PER DIFENDERE LA LIBERTÀ DI NON VACCINARSI LE SUE PAROLE:… - SkyTG24 : Serena Williams avanti agli Us Open: 'Mi ritiro? Chissà' - Paola7460 : RT @RaiNews: Esordio positivo per Matteo #Berrettini agli Us Open. Il tennista romano ha superato in tre set il cileno Nicolas Jarry https:… -