Vangelo di oggi 29 Agosto 2022: Mc 6,17-29 | Video commento

Ascoltiamo il Vangelo di lunedì 29 Agosto 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: "Ella uscì e disse alla madre: Che cosa devo chiedere? Quella rispose: La testa di Giovanni il Battista". "Sono tanti i martiri di oggi sono più dei martiri dei primi secoli. Esprimiamo a questi fratelli e sorelle la nostra

