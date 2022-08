Valencia | Cavani ad un passo | atteso per le visite mediche

(Di lunedì 29 agosto 2022) Edinsonè pronto a diventare un nuovo calciatore del: pronto per lui un contratto biennale Ilè pronto a chiudere per Edinson. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, l’uruguaiano si prepara a firmare un contratto biennale: superata la concorrenza del Nizza, adesso èper le. La decisione dietro la scelta dipotrebbe essere legata al fatto di non aver mai giocato in Liga, dopo le sue esperienze italiane con Palermo e Napoli, in Francia con il PSG e in Inghilterra al Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Dopo la chiusura dell'affare, illavora alla cessione di Maxi Gomez . Come riportato da Super Deporte , l'attaccante uruguayano dovrebbe trasferirsi al Fenerbahce .Offerta ufficiale del Milan per Vranckx del Wolfsburg. Sarà il belga a completare il mercato dei rossoneri. Oggi viste mediche e firma per Thiaw (prelevato dallo Schalke), adesso è ...