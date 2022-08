Tessera sanitaria senza chip, ecco come estendere quella scaduta per utilizzare i servizi online (Di lunedì 29 agosto 2022) Il decreto del Ministero delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 giugno ha infatti previsto la possibilità che le nuove tessere possano essere consegnate anche senza il chip ... Leggi su corriere (Di lunedì 29 agosto 2022) Il decreto del Ministero delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 giugno ha infatti previsto la possibilità che le nuove tessere possano essere consegnate ancheil...

SkyTG24 : Nuova tessera sanitaria senza chip in arrivo, ecco come funzionerà - Carla12450515 : RT @Corriere: La nuova tessera sanitaria è senza chip (sono finiti): come estendere quella vecchia per i servizi online - Sara_1083 : @alidinuvole Ma io non ho mai saputo che ci fosse un pin/puk della tessera sanitaria, non ho conservato niente. - alidinuvole : @beamessina Ma se ho capito bene senza un lettore di tessere non si può fare niente, almeno dalle istruzioni che st… - eziomauro : Tessera sanitaria senza microchip: servizi più difficili per i cittadini - la Repubblica -