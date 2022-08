Tennis, Berrettini e Sinner in corsa per le ATP Finals di Torino? I possibili scenari, e Djokovic… (Di lunedì 29 agosto 2022) In attesa di poter assistere ai match dei nostri portacolori agli US Open 2022 (esordio nel breve sia per Matteo Berrettini che per Jannik Sinner), proviamo a proiettarci verso le ATP Finals di Torino in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour. Come noto, in questo speciale torneo del circuito ATP si sfideranno i migliori otto in classifica, aggiornata in tempo reale in base ai risultati che i singoli Tennisti collezionano partita dopo partita e competizione dopo competizione, ovvero la Pepperstone Atp Live Race To Turin. Per il momento la posizione in classifica dei due azzurri sopra menzionati non è di certo idilliaca: distanziati da appena 5 punti, Matteo Berrettini occupa il quattordicesimo posto (a quota 1875) con alle spalle in connazionale Jannik ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) In attesa di poter assistere ai match dei nostri portacolori agli US Open 2022 (esordio nel breve sia per Matteoche per Jannik), proviamo a proiettarci verso le ATPdiin programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour. Come noto, in questo speciale torneo del circuito ATP si sfideranno i migliori otto in classifica, aggiornata in tempo reale in base ai risultati che i singoliti collezionano partita dopo partita e competizione dopo competizione, ovvero la Pepperstone Atp Live Race To Turin. Per il momento la posizione in classifica dei due azzurri sopra menzionati non è di certo idilliaca: distanziati da appena 5 punti, Matteooccupa il quattordicesimo posto (a quota 1875) con alle spalle in connazionale Jannik ...

