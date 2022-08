Svezia: traghetto della ‘Stena Line’ in fiamme, 300 persone a bordo (Di lunedì 29 agosto 2022) Un incendio è scoppiato su un traghetto della ‘Stena Line’ con 300 persone a bordo, in Svezia. Lo riporta il quotidiano svedese Aftonbladet. Secondo le primissime informazioni, l’allarme sarebbe arrivato attorno alle 12.40 e attualmente l’incendio sarebbe sotto controllo con fumo ma senza “fiamme libere”. Non ci sono informazioni su eventuali danni subiti dall’imbarcazione. Tutto sarebbe partito dal ponte di parcheggio, nella pancia della nave. Ai soccorsi stanno partecipando, oltre alle Guardia Costiera, anche tutte le altre navi disponibili e tre elicotteri. Inoltre è iniziata l’evacuazione del traghetto. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti e le cause dell’incendio non sono ancora note. L’incendio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Un incendio è scoppiato su uncon 300, in. Lo riporta il quotidiano svedese Aftonbladet. Secondo le primissime informazioni, l’allarme sarebbe arrivato attorno alle 12.40 e attualmente l’incendio sarebbe sotto controllo con fumo ma senza “libere”. Non ci sono informazioni su eventuali danni subiti dall’imbarcazione. Tutto sarebbe partito dal ponte di parcheggio, nella pancianave. Ai soccorsi stanno partecipando, oltre alle Guardia Costiera, anche tutte le altre navi disponibili e tre elicotteri. Inoltre è iniziata l’evacuazione del. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti e le cause dell’incendio non sono ancora note. L’incendio ...

