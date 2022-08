Svaligiata la casa della ex di Paolo Berlusconi | in cassaforte aveva mezzo milione €

(Di lunedì 29 agosto 2022) L’appartamento dell’ex moglie di, Antonella Costanzo, e’ stato preso di mira dai ladri nei giorni scorsi. Entrati nell’abitazione di via Mario Pagano mentre la proprietaria era in vacanza, i malviventi hanno svuotato lae portato via un bottino dadi euro. Ad accorgersi del furto e’ stata la domestica, che ha trovato la porta dell’appartamento aperta. Sul caso indagano gli agentiquestura di Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gianna2119 : @antocoppola60 Grazie anche se dimmmeerdaaa grazie ai bastardi che mi hanno svaligiata e distrutta casa un bel rit… - silaserquest : Siamo ancora qui, ancora svegli con l’allarme che suona, spero che questa casa sua stata SVALIGIATA, vuota la voglioooo - thewhitefly_ : Aspetta un paio di mesi , ne riparliamo quando ti trovi casa svaligiata... - abboapk : Vanno a prendere il gelato con il figlio neonato, ma tornano e trovano la casa svaligiata (in mezz'ora) - elisabe71321268 : RT @romatoday: Vanno a prendere il gelato con il figlio neonato, ma tornano e trovano la casa svaligiata (in mezz'ora) -

L'appartamento dell'ex moglie di Paolo Berlusconi, Antonella Costanzo, e' stato preso di mira dai ladri nei giorni scorsi. Entrati nell'abitazione di via Mario Pagano mentre la proprietaria era in ...Ilaria Carra e Massimo Pisa per 'la Repubblica - Edizione Milano' ANTONELLA COSTANZO CON LA FIGLIA NICOLE BERLUSCONI Furto nellamilanese dell'ex moglie di Paolo Berlusconi, Antonella Costanzo. I ladri hanno approfittato della sua assenza per le ...Furto da mezzo milione a Milano, ladri prendono di mira la casa di Antonella Costanzo, ex moglie di Paolo Berlusconi ...L’appartamento dell’ex moglie di Paolo Berlusconi, Antonella Costanzo, e’ stato preso di mira dai ladri nei giorni scorsi. Entrati nell’abitazione di via Mario Pagano mentre la proprietaria era in vac ...