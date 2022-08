Sondaggi elettorali oggi | a un mese dal voto | Fratelli d’Italia avanti per un soffio

(Di lunedì 29 agosto 2022) La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo e nelle prossime settimane, si decideranno le sorti del nostro paese in attesa che si vada alle urne. Il 25 settembre italiani e italiane saranno chiamati a esprimere la loro preferenza attraverso il, per scegliere chi dovrà guidare il governo, dopo Mario Draghi. Stando alle ultime notizie sui, a meno di undal giorno in cui si andrà a votare, sembra chiaro che a darsi battaglia sarannodi Italia e il PD. Uno scontro serratissimo tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta con la romana che al momento, sarebbe in vantaggio, seppur di poco. L’ultimoo condotto da Termometro politico mostra come il divario tra i due partiti si sia allargato dopo gli ultimi dibattiti.di Italia ...

