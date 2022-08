Serena Williams-Kovinic stanotte in tv | data | orario | canale e diretta streaming US Open 2022

(Di lunedì 29 agosto 2022)sfiderà Dankanel primo turno degli Us, in quello che potrebbe essere l’ultimo match della sua carriera in singolare. Le luci della notte di New York regaleranno una splendida scenografia per la prima sessione serale del torneo, in cui la 40enne cresciuta a Compton partirà con i favori del pronostico contro la tennista montenegrina, che arriva a questo appuntamento reduce da cinque sconfitte consecutive. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Cocciaretto e Sasnovich scenderanno in campo nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 agosto, aprendo la sessione serale all’01:00 italiana (le 19:00 locali). Latelevisiva del torneo è affiad Eurosport, che seguirà gli incontri attraverso i due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. ...

Attesa perNel tabellone femminile, in campo Martina Trevisan e Camila Giorgi che sfideranno rispettivamente la russa Rodina e l'ungherese Bondar. L'attenzione, però, sarà tutta ......30 Crystal Palace - Brentford 20:30 Fulham - Brighton 20:45 Southampton - Chelsea 21:00 Leeds United - Everton TENNIS - US OPEN 01:00 Danka Kovinic -01:00 Stefanos Tsitsipas - Daniel ...Il grande ex guarda agli Us Open: «Mai così incerti. Federer Torna in Laver Cup e penso che si ritiri a Basilea, a casa sua. Il finale perfetto non esiste» ...Questa sarà la notte di Serena Williams. Nel primo match della prima sessione serale della prima giornata dello US Open 2022, non prima dell'una ...