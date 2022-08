Roma | minacciava e perseguitava la ex | stalker in manette

(Di lunedì 29 agosto 2022)– A seguito di attente ed accurate indagini, gli agenti del XIV Distretto Primavalle hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale disu richiesta della Procura, nei confronti di un uomo di 32 anni gravemente indiziato di aver ripetutamente compiuto atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’attività d’indagine, sorta ancor prima della denuncia resa dalla parte offesa, ha permesso di costruire un solido quadro probatorio a carico dell’indagato che, per un lungo periodo, ha posto in essere nei confronti della donna svariate condotte di natura molesta e vessatoria fino ad arrivare a minacce di natura fisica oltre alle richieste costanti di denaro. Le condotte appena descritte hanno provocato un perdurante e grave stato d’ansia nella donna, costretta a modificare le ...

LCiocchetti : RT @EnzoBalocchi: @pdnetwork @EnricoLetta Esatto Letta belle parole:penso al capo di gabinetto del sindaco di Roma che certamente minacciav… - EnzoBalocchi : @pdnetwork @EnricoLetta Esatto Letta belle parole:penso al capo di gabinetto del sindaco di Roma che certamente min… - TG24info : Roma – Arrestato stalker, minacciava l’ex fidanzata | - Mauro8013 : @MichelaMeloni1 Hai ragione Michela. Neanchio volevo il pd al governo negli ultimi dieci anni, nemmeno l'8% degli i… - AngeloCivico : @AUniversale Parlate del candidato lucano antisemita, no tap, no trivelle, o del candidato che minacciava di morte… -

... proprio quella al centro dello scandalo dopo il caso Ruberti , l ex capo di gabinetto del sindaco di, dimessosi dopo la pubblicazione di un video nel qualei suoi commensali. ...La seguiva e lada circa tre mesi perché non accettava la fine della loro relazione. Lei ha 35 anni mentre suo marito - con il quale è in fase di separazione - di anni ne ha 36 ed è già noto alle forze ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-45b8579-53c2-ac4a-876d-40f8de74b10 ...La perseguitava, la minacciava, le chiedeva continuamente soldi e la picchiava. Un incubo vissuto da una donna, che per anni ha dovuto fare i conti con un compagno violento, in quella relazione che di ...