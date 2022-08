Questo Raspadori è già un veterano (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ragazzo ha testa. Del suo talento si sapeva, ma che fosse anche così avanti nella maturazione era cosa sulla quale era giusto attendere... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ragazzo ha testa. Del suo talento si sapeva, ma che fosse anche così avanti nella maturazione era cosa sulla quale era giusto attendere...

sscnapoli : ?? #Raspadori “Avevo tanta voglia di iniziare questo percorso per mettermi alla prova e crescere ancora. Ho tanto en… - cmdotcom : Questo #Raspadori è già un veterano - _Alexx_14 : @LSquame @riccardosava @Il_Barbagianni_ @GA7_Official Questo è vero. Io credo perchè non ci sia un legante tra cent… - Antonioiannon3 : #Jack #giacomo #Raspadori FUTURO PRESENTE DI QUESTO NAPOLI????.IL GIUSTO EREDE DI #Mertens - GianguidT : @Laudantes Alla fine chi ha avuto le occasioni per vincerla è il Napoli Gol annullato Lozano si divora un gol E gol… -