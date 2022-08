Mtv premia i Maneskin | è la prima volta per un gruppo italiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) Icontinuano la loro scalata verso il successo globale: quello che è stato il debutto agli Mtv Vma’s sia come performer che come candidati si è rivelato l’ennesimo colpo per la band romana, che si è aggiudicata il premio per il Miglior video alternativo con I wanna be your slave. Dopo lazione la band è salita sul palco del Prudential Center di Newark, nel New Jersey, per una spettacolare performance live del nuovo singolo, Supermodel. LL Cool J, Nicki Minaj (che ha anche vinto il Vanguard Award di Mtv) e Jack Harlow si sono alternati sul palco per presentare la serata. Victoria De Angelis, Ethan Torchio, Damiano David e Thomas Raggi avevano ricevuto la nomination non solo come Miglior video alternativo, ma anche come Miglior nuovo artista, premio vinto però dall’attrice e cantante americana Dove Cameron, 26 anni. ...

