Metodi sinistri: Bianchi e Speranza nominano last minute i compagni (di partito e di scuola) (Di lunedì 29 agosto 2022) I compagni lo fanno meglio: non l'amore, come diceva Madonna degli italiani, ma il piazzamento last minute del dirigente fedelissimo, da lasciare in eredità al governo successivo: se non ci credete chiedete ai ministri Bianchi e Speranza. I titolari agli sgoccioli del ministro dell'Istruzione e della Salute, continuano a firmare e a nominare anche a un mese dalle elezioni. Nomine che potrebbero essere tranquillamente indicate dai loro successori, ma a sinistra sono fatti così. Se ci sta una poltrona vuota non riescono a lasciarla vacante. LEGGI ANCHE Pd, è caccia al seggio sicuro: Zingaretti punta alle due poltrone, Franceschini a un tandem con la moglie scuola, FdI: "Che fine ha fatto la ventilazione meccanica? Speranza e Bianchi ...

