Lockdown energetico, da quando potrebbe avere inizio: cosa rischiano gli italiani (Di lunedì 29 agosto 2022) La crisi energetica potrebbe portare a delle gravi conseguenze con le quali gli italiani dovrebbero fare i conti ogni giorno. Contro il caro energia e il rischio di avere per questo inverno lo stop totale del gas da parte della Russia, si affaccia l'ipotesi del cosiddetto "Lockdown elettrico". cosa significa e cosa rischiamo? Prezzo del gas ancora in aumento Il costo del gas potrebbe arrivare a livelli assurdi nei prossimi mesi. Intanto, il riempimento degli stoccaggi prosegue: l'Italia è già oltre l'80% ma potrebbe non bastare. Dal 31 agosto al 2 settembre ci sarà lo stop del gasdotto Nord Stream 1 e il prezzo del gas potrebbe salire ulteriormente dopo aver toccato i 399 euro al megawattora la settimana scorsa. Si stima che la spesa ...

