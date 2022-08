L’Equipe: Fabian al Psg, non c’è l’accordo col Napoli. Non si chiude oggi (Di lunedì 29 agosto 2022) Le notizie ormai corrono su Twitter. Il ritmo dei quotidiani è troppo lento, soprattutto nei giorni caldi di calciomercato. La notizia arriva da Loic Tanzi un giornalista de L’Equipe che informa sullo stato della trattativa tra il Napoli e il Psg per Fabian Ruiz. Il giornalista scrive che Fabian non arriverà stasera a Parigi, non c’è l’accordo col Napoli. Quindi – aggiungiamo noi – bisognerà aspettare. Ricordiamo che il mercato terminerà dopodomani 31 agosto. Fabian Ruiz n’arrivera pas à Paris ce lundi. Toujours pas d’accord total avec Naples #Mercato #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 29, 2022 Infatti nelle ultime ore in Inghilterra si parla di un interesse del Psg per il centrocampista francese del Chelsea N’Golo Kante. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) Le notizie ormai corrono su Twitter. Il ritmo dei quotidiani è troppo lento, soprattutto nei giorni caldi di calciomercato. La notizia arriva da Loic Tanzi un giornalista deche informa sullo stato della trattativa tra ile il Psg perRuiz. Il giornalista scrive chenon arriverà stasera a Parigi, non c’ècol. Quindi – aggiungiamo noi – bisognerà aspettare. Ricordiamo che il mercato terminerà dopodomani 31 agosto.Ruiz n’arrivera pas à Paris ce lundi. Toujours pas d’accord total avec Naples #Mercato #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 29, 2022 Infatti nelle ultime ore in Inghilterra si parla di un interesse del Psg per il centrocampista francese del Chelsea N’Golo Kante. L'articolo ...

