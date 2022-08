Isola dei famosi | la ‘tragedia’ che l’ha colpita | “Una strage” | La drammatica confessione

Leggi su kronic

(Di lunedì 29 agosto 2022) Una dei protagonisti assoluti di questa edizione dell’deiha confessato il dramma che di recenteDopo l’eliminazione di Lory Del Santo i naufraghi rimasti in gara si stanno preparando al rush finale. Ad attenderli ci sono infatti le ultime tre settimane di reality show, al termine del quale i telespettatori scopriranno il nome del vincitore. Per il momento in merito ai pronostici regna una certa incertezza, anche se alcuni indicano come possibile favorito Nicolas Vaporidis. L’attore si è reso senz’altro uno dei personaggi che maggiormente hanno caratterizzato la sedicesima edizione dell’dei. Il famoso attore italiano ha assunto spesso il ruolo di leader, dimostrando grinta, combattività e diplomazia. Quest’ultimo attributo non ...