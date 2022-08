Inter, stop di Zhang all’arrivo di Acerbi: la situazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Sembrava un’operazione scontata e in dirittura di arrivo proprio all’inizio dell’ultima settimana di calciomercato. Francesco Acerbi era davvero ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter, come richiesto a più riprese proprio dall’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Ma praticamente sul rettilineo finale è arrivato lo stop all’operazione direttamente dal presidente Steven Zhang, nonostante l’incontro con il suo agente alla fine della scorsa settimana. Il numero 1 nerazzurro non ha autorizzato l’ingaggio del difensore della Lazio per non aumentare il monte ingaggi dell’Inter, visti i bilanci societari sempre sotto stretta osservazione della UEFA per il FFP. Ora cosa succede? ANSA Il presidente dell’Inter Steven Zhang Nelle prossime ore è atteso il ritorno ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Sembrava un’operazione scontata e in dirittura di arrivo proprio all’inizio dell’ultima settimana di calciomercato. Francescoera davvero ad un passo dal vestire la maglia dell’, come richiesto a più riprese proprio dall’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Ma praticamente sul rettilineo finale è arrivato loall’operazione direttamente dal presidente Steven, nonostante l’incontro con il suo agente alla fine della scorsa settimana. Il numero 1 nerazzurro non ha autorizzato l’ingaggio del difensore della Lazio per non aumentare il monte ingaggi dell’, visti i bilanci societari sempre sotto stretta osservazione della UEFA per il FFP. Ora cosa succede? ANSA Il presidente dell’StevenNelle prossime ore è atteso il ritorno ...

