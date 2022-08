Do You Remember? Leao come Ibrahimovic, Sarri fa Sarri (Di lunedì 29 agosto 2022) Leao e Sarri i principali protagonisti della terza giornata di campionato, densa di coincidenze con il passato Leao protagonista assoluto di Milan-Bologna e della terza giornata, insieme a una Lazio scintillante che Sarri ha condotto a sconfiggere nettamente l’ex Inzaghi. Sono questi i verdetti più importanti della terza giornata, che presenta una serie di coincidenze tra l’oggi e il passato, più o meno recente. Milan-Bologna aprì il campionato di due anni fa con un 2-0 delineato esattamente come la gara di sabato: 2-0, una rete per tempo. Ma se stavolta è stato Leao a guadagnarsi la copertina con un gol ispirato da De Ketelaere e suggerendolo a sua volta a Giroud, all’epoca ci fu il ritorno cinematografico di Zlatan Ibrahimovic. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)i principali protagonisti della terza giornata di campionato, densa di coincidenze con il passatoprotagonista assoluto di Milan-Bologna e della terza giornata, insieme a una Lazio scintillante cheha condotto a sconfiggere nettamente l’ex Inzaghi. Sono questi i verdetti più importanti della terza giornata, che presenta una serie di coincidenze tra l’oggi e il passato, più o meno recente. Milan-Bologna aprì il campionato di due anni fa con un 2-0 delineato esattamentela gara di sabato: 2-0, una rete per tempo. Ma se stavolta è statoa guadagnarsi la copertina con un gol ispirato da De Ketelaere e suggerendolo a sua volta a Giroud, all’epoca ci fu il ritorno cinematografico di Zlatan. ...

