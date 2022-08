Crimes of the Future, David Cronenberg ci guida nel cuore di tenebra della contemporaneità (Di lunedì 29 agosto 2022) Accolto con comprensibile deferenza all’ultimo festival di Cannes in cui è apparso in concorso, Crimes of the Future segna il ritorno, dopo otto anni da Maps to the Stars, di un venerato maestro del cinema contemporaneo, il quasi ottuagenario regista canadese David Cronenberg. Il quale, recuperando il titolo da un suo film giovanile del 1970, continua il proprio rimuginio ossessivo e rigoroso sul tema prediletto della mutazione dell’umano, segnata tra primo, tardo Novecento e secondo millennio, dal passaggio dal primato della psiche e della ragione a quello del corpo e delle sue ragioni. Ragioni misteriose, a guardare il protagonista del film, Saul Tenser (Viggo Mortensen), affetto da una sindrome che lo porta a sviluppare nuovi organi interni apparentemente privi di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Accolto con comprensibile deferenza all’ultimo festival di Cannes in cui è apparso in concorso,of thesegna il ritorno, dopo otto anni da Maps to the Stars, di un venerato maestro del cinema contemporaneo, il quasi ottuagenario regista canadese. Il quale, recuperando il titolo da un suo film giovanile del 1970, continua il proprio rimuginio ossessivo e rigoroso sul tema predilettomutazione dell’umano, segnata tra primo, tardo Novecento e secondo millennio, dal passaggio dal primatopsiche eragione a quello del corpo e delle sue ragioni. Ragioni misteriose, a guardare il protagonista del film, Saul Tenser (Viggo Mortensen), affetto da una sindrome che lo porta a sviluppare nuovi organi interni apparentemente privi di ...

