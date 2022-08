CR7 da l’ok, Mendes ha altre proposte per Osimhen da 100mln (Di lunedì 29 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport – . CR7 ha deciso, vuole approdare al Napoli, e la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 29 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport – . CR7 ha deciso, vuole approdare al Napoli, e la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

alexsan62753199 : @Vincenzona890 @l_honestly Ok Lozano piu' 100ml per cr7 ?? - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Ronaldo ha dato l’ok: se lo United si decide sui 100mln per Osimhen arriva CR7 - SiamoPartenopei : Gazzetta - Ronaldo ha dato l'ok: se il Man United si decide sui 100mln per Osimhen arriva CR7 - Adoir8_ : RT @tuttonapoli: Gazzetta - Ronaldo ha dato l'ok: se il Man United si decide sui 100mln per Osimhen arriva CR7 - tuttonapoli : Gazzetta - Ronaldo ha dato l'ok: se il Man United si decide sui 100mln per Osimhen arriva CR7 -