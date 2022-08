Basket | Ettore Messina fa ‘mea culpa’ su Simone Fontecchio | “Avrei dovuto dargli spazio a Milano”

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 agosto 2022) La Nazionale di pallacanestro italiana si sta preparando per il suo debutto all’Europeo che si svolgerà, tra le altre piazze, anche a. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha perso per strada colui che doveva essere il leader tecnico in campo, Danilo Gallinari, ma il testimone verrà raccolto prontamente da, fresco del suo contratto NBA con gli Utah Jazz. Una carriera, quella del ventiseienne nato a Pescara, che ha preso il volo dopo il suo passaggio all’Alba Berlino nel 2020 dove è riuscito ad esprimere tutto il suo talento, come non era successo in alcune piazze italiane, come ad esempio a, dove collezionò tanta panchina nel corso di due stagioni. In maniera forse inaspettata, è stato il coach dell’Olimpiaad esprimere ...