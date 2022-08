Atletica, Del Buono e Vissa protagoniste domani al meeting di Lucerna (Di lunedì 29 agosto 2022) Federica Del Buono e Sintayehu Vissa parteciperanno al prossimo meeting di Lucerna, gareggiando nella gara dei 1500 metri. Le azzurre dovranno vedersela con l’etiope Dagnachew, la connazionale Desta, la keniana Chebet e l’australiana Hall. Presenze azzurre poi anche nelle pedane dei lanci, con Carolina Visca nel giavellotto e Davide Costa, che fa il suo esordio in un meeting internazionale nel martello. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Federica Dele Sintayehuparteciperanno al prossimodi, gareggiando nella gara dei 1500 metri. Le azzurre dovranno vedersela con l’etiope Dagnachew, la connazionale Desta, la keniana Chebet e l’australiana Hall. Presenze azzurre poi anche nelle pedane dei lanci, con Carolina Visca nel giavellotto e Davide Costa, che fa il suo esordio in uninternazionale nel martello. SportFace.

