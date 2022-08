US Open 2022, quando giocano Sinner, Berrettini e tutti gli italiani: programma 29-30 agosto, orari, tv, streaming (Di domenica 28 agosto 2022) Da domani si comincia. A partire dal 29 agosto prenderà il via l’ultimo Slam della stagione del tennis. Gli US Open a New York saranno la Stella Polare dello sport con racchetta e pallina. Saranno dieci gli azzurri nel tabellone principale: cinque uomini e cinque donne. Nel day-1 saranno quattro i rappresentanti del Bel Paese a fare il loro esordio. Matteo Berrettini farà il proprio esordio contro il cileno Nicolas Jarry, mentre Lorenzo Sonego sarà opposto all’australiano Jordan Thompson. In ambito femminile, Camila Giorgi affronterà l’ungherese Anna Bondar, mentre la n.1 d’Italia, Martina Trevisan se la vedrà contro la russa Rodina. Nel giorno successivo saranno i restanti sei tennisti nostrani a dare la caccia al passaggio di turno. Jannik Sinner bagnerà il proprio esordio contro il tedesco Daniel Altmaier ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Da domani si comincia. A partire dal 29prenderà il via l’ultimo Slam della stagione del tennis. Gli USa New York saranno la Stella Polare dello sport con racchetta e pallina. Saranno dieci gli azzurri nel tabellone principale: cinque uomini e cinque donne. Nel day-1 saranno quattro i rappresentanti del Bel Paese a fare il loro esordio. Matteofarà il proprio esordio contro il cileno Nicolas Jarry, mentre Lorenzo Sonego sarà opposto all’australiano Jordan Thompson. In ambito femminile, Camila Giorgi affronterà l’ungherese Anna Bondar, mentre la n.1 d’Italia, Martina Trevisan se la vedrà contro la russa Rodina. Nel giorno successivo saranno i restanti sei tennisti nostrani a dare la caccia al passaggio di turno. Jannikbagnerà il proprio esordio contro il tedesco Daniel Altmaier ...

DavidPuente : No! Gli antinfiammatori non erano stati negati ai pazienti Covid-19: indicati fin dal 2020 - Open_gol : Secondo il rapporto, la crescita del numero di donne nel corpo docente metterebbe a repentaglio la rappresentanza m… - Open_gol : Chi non pagava veniva pestato. In un'intercettazione le minacce a un 20enne - AndreaAsilo : RT @DavidPuente: No! Gli antinfiammatori non erano stati negati ai pazienti Covid-19: indicati fin dal 2020 - Open_gol : La lista è stata stilata sulla base dell’attenzione dedicata nei vari programmi a diversi punti, che vanno dal matr… -