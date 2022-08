US Open 2022, il tabellone di Carlos Alcaraz e gli ipotetici avversari: primo turno contro Baez, poi Sinner o Hurkacz ai quarti? (Di domenica 28 agosto 2022) Cominceranno domani, lunedì 29 agosto, gli US Open 2022. Lo Slam sul cemento newyorkese sarà l’ultimo della stagione e vedrà sfidarsi diversi tennisti di grandissimo livello. Tra questi, ci sarà ovviamente anche lo spagnolo Carlos Alcaraz (testa di serie n.3). L’iberico, reduce da un ultimo periodo che lo ha visto perdere due partite su cinque sul cemento (la prima contro lo statunitense Tommy Paul al primo turno del Masters 1000 di Montreal e la seconda contro il britannico Cameron Norrie ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati), è stato inserito nella parte bassa del tabellone e al primo turno affronterà l’ostico argentino Sebastian Baez. In caso di successo, ci ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Cominceranno domani, lunedì 29 agosto, gli US. Lo Slam sul cemento newyorkese sarà l’ultimo della stagione e vedrà sfidarsi diversi tennisti di grandissimo livello. Tra questi, ci sarà ovviamente anche lo spagnolo(testa di serie n.3). L’iberico, reduce da un ultimo periodo che lo ha visto perdere due partite su cinque sul cemento (la primalo statunitense Tommy Paul aldel Masters 1000 di Montreal e la secondail britannico Cameron Norrie aidel Masters 1000 di Cincinnati), è stato inserito nella parte bassa dele alaffronterà l’ostico argentino Sebastian. In caso di successo, ci ...

