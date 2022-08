Tasse, cambia tutto dal 4 settembre: ecco come si pagheranno (Di domenica 28 agosto 2022) Rientro amaro per i contribuenti italiani: il fisco dal prossimo 4 settembre concederà solo 30 giorni per pagare le cartelle esattoriali. E non più i 60 giorni concessi "causa pandemia" per far fronte alle pretese del fisco. E non si tratta di pochi soggetti che finiranno nei guai: si stima siano almeno 16 milioni gli italiani con qualche pendenza con l'erario. Oltre un quarto di tutta la popolazione nazionale neonati e minorenni compresi. I contribuenti" con atti "iscritti a ruolo", sono un esercito. Un partito di maggioranza assoluta. Non a caso in passato c'è chi ha provato a cavalcare politicamente questa massa di gente, racimolando però nei risultati elettorali solo percentuali omeopatiche da "zerovirgola". La tregua fiscale finisce la prossima settimana. E difficilmente il governo interverrà per rinviare. Dopo oltre tre mesi di sospensione, le regole sugli avvisi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Rientro amaro per i contribuenti italiani: il fisco dal prossimo 4concederà solo 30 giorni per pagare le cartelle esattoriali. E non più i 60 giorni concessi "causa pandemia" per far fronte alle pretese del fisco. E non si tratta di pochi soggetti che finiranno nei guai: si stima siano almeno 16 milioni gli italiani con qualche pendenza con l'erario. Oltre un quarto di tutta la popolazione nazionale neonati e minorenni compresi. I contribuenti" con atti "iscritti a ruolo", sono un esercito. Un partito di maggioranza assoluta. Non a caso in passato c'è chi ha provato a cavalcare politicamente questa massa di gente, racimolando però nei risultati elettorali solo percentuali omeopatiche da "zerovirgola". La tregua fiscale finisce la prossima settimana. E difficilmente il governo interverrà per rinviare. Dopo oltre tre mesi di sospensione, le regole sugli avvisi ...

