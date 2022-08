“Shakira e Nadal hanno avuto un’intensa storia d’amore”: l’indiscrezione che fa il giro del mondo lanciata da Jordi Martin (Di domenica 28 agosto 2022) Il paparazzo spagnolo Jordi Martin ha lanciato “la bomba” ad America Noticias Noon: Shakira e Rafa Nadal avrebbero avuto una relazione clandestina. Nel 2009, quando la popstar colombiana ha scelto il tennista come protagonista del videoclip del brano Gipsy. Nel filmato i due hanno una forte intesa e, tra sguardi complici e risate, nel finale – sebbene per esigenze di copione – si lasciano andare anche a un bacio. Tutto finto, ovviamente. Ma pare che Martin non sia d’accordo: “hanno avuto un’intensa storia d’amore”, ha assicurato. Al tempo, la cantante non conosceva ancora Piquè, mentre Nadal era già fidanzato con l’attuale moglie, Mery Perellò, conosciuta nel 2005 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Il paparazzo spagnoloha lanciato “la bomba” ad America Noticias Noon:e Rafaavrebberouna relazione clandestina. Nel 2009, quando la popstar colombiana ha scelto il tennista come protagonista del videoclip del brano Gipsy. Nel filmato i dueuna forte intesa e, tra sguardi complici e risate, nel finale – sebbene per esigenze di copione – si lasciano andare anche a un bacio. Tutto finto, ovviamente. Ma pare chenon sia d’accordo: “”, ha assicurato. Al tempo, la cantante non conosceva ancora Piquè, mentreera già fidanzato con l’attuale moglie, Mery Perellò, conosciuta nel 2005 e ...

