Salvini “Un armistizio sul caro bollette”

ROMA (ITALPRESS) – Il leader della Lega, Matteo Salvini, propone "il modello Macron" contro il caro bollette. "Diamo un mandato pieno al Governo in carica per fare quello che ha fatto Macron. Su luce e gas facciamo un armistizio, pace". Lo ha sottolineato Salvini in una conferenza stampa a Coregliano Rossano, in Calabria. "Noi – ha aggiunto – abbiamo quantificato in 30 miliardi di euro" le risorse necessarie per bloccare gli aumenti."Chiedo di convocare un Cdm la prossima settimana e riunire il Parlamento ai primi di settembre – ha dichiarato -. La politica si fermi, si riunisca e firmi un impegno". "Occorre agire subito, non c'è tempo. C'è chi dice 'aspettiamo dopo le elezionì. Non si può fare. Aspettare un mese e mezzo è tardi e nel frattempo rischiamo una strage di aziende", ha aggiunto.

pietroraffa : == Salvini a leader: armistizio su energia,mandato pieno a Draghi. Ma non sarebbe stato meglio evitare direttament… - BentivogliMarco : Salvini, Meloni e Berlusconi e Conte, dopo aver fatto cadere #Draghi gli chiedono un #armistizio affinché vari un… - SkyTG24 : #Elezioni, Salvini: 'Armistizio contro caro bollette'. Calenda: 'Finalmente ci è arrivato' - Eleonora_1972 : RT @Filippo_Rossi: Salvini: “Serve armistizio su energia. Forze politiche diano mandato a Draghi”. Ok, bastava dire “ha ragione @CarloCalen… - apavo75 : RT @Filippo_Rossi: Salvini: “Serve armistizio su energia. Forze politiche diano mandato a Draghi”. Ok, bastava dire “ha ragione @CarloCalen… -