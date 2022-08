Marotta e Ausilio infuriati: rabbia Inter, l’episodio è stato pesante (Di domenica 28 agosto 2022) Difficile inizio di stagione per l’Inter di Simone Inzaghi. Due vittorie (una soffertissima) ed una sconfitta preoccupano l’ambiente. Dopo un precampionato piuttosto difficile in casa Inter suonano i primi campanelli d’allarme anche in campionato. Il club nerazzurro, nella prima trasferta difficile del campionato, è caduto con un netto 3 a 1 contro la Lazio, mostrando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 agosto 2022) Difficile inizio di stagione per l’di Simone Inzaghi. Due vittorie (una soffertissima) ed una sconfitta preoccupano l’ambiente. Dopo un precampionato piuttosto difficile in casasuonano i primi campanelli d’allarme anche in campionato. Il club nerazzurro, nella prima trasferta difficile del campionato, è caduto con un netto 3 a 1 contro la Lazio, mostrando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : Ieri #Marotta e #Ausilio hanno relazionato #Zhang sulla situazione: i circa 40 milioni raccolti fin qui sono suffic… - doyouknowm333 : @sanchez_strada Se non ci sono i soldi devono esserci le idee... Questi non ne hanno mai avuta una. Marotta che sen… - nanni_dinoia : @stpo1980 @daves80 Marotta? Colui che ti ha preso la squadra e l'ha portata dai settimi ed ottavi posti di Ausilio allo scudetto? - serieAnews_com : #Inter, #Ausilio e #Marotta furiosi per i problemi in difesa della squadra di #Inzaghi ?? - enricogiamble : Con #Acerbi tocchiamo il fondo di una gestione..nonostante l’immenso lavoro di Marotta, Ausilio, Baccin…mi spiace m… -