LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Meintjes si prende Les Praeres! Evenepoel stacca tutti sulla salita finale, tre azzurri in top5 (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 17.45 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Un’altra giornata ricca di emozioni alla Vuelta ha visto il successo di Louis Meintjes ed un Remco Evenepoel sempre più leader della classifica. Domani giorno di riposo, l’appuntamento è per lunedì con i 31 km a cronometro da Elche a Alicante! Alla prossima! 17.43 Una giornata all’insegna della gioventù. 7 dei primi 10 al traguardo hanno meno di 25 anni e 3 dei primi 5 della classifica sono nati nel nuovo millennio. 17.42 La nuova top10 della GC recita dunque così: 1 – Evenepoel Remco QST 34:02:32 – 2 – MAS Enric MOV 1:12 3 – ROGLI? Primož TJV 1:53 4 – RODRÍGUEZ Carlos IGD 2:33 5 – AYUSO Juan UAD ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.45 La nostrafinisce qui. Un’altra giornata ricca di emozioni allaha visto il successo di Louised un Remcosempre più leader della classifica. Domani giorno di riposo, l’appuntamento è per lunedì con i 31 km a cronometro da Elche a Alicante! Alla prossima! 17.43 Una giornata all’insegna della gioventù. 7 dei primi 10 al traguardo hanno meno di 25 anni e 3 dei primi 5 della classifica sono nati nel nuovo millennio. 17.42 La nuova top10 della GC recita dunque così: 1 –Remco QST 34:02:32 – 2 – MAS Enric MOV 1:12 3 – ROGLI? Primož TJV 1:53 4 – RODRÍGUEZ Carlos IGD 2:33 5 – AYUSO Juan UAD ...

LucaSaugo : Ragazzacci, stasera noi di @C_C_Podcast siamo live dalle 10 per parlare della Vuelta, di Remco, di Jay Vine e di tantissimi altri argomenti. - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Conca Zambanini e Battistella in una fuga di nove uomini il gru… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Conca Zambanini e Battistella in una fuga di nove uomini il gru… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: all’attacco Edoardo Zambanini Samuele Battistella e Filippo Con… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Villella in fuga tanti scatti in gruppo - #Vuelta #España… -