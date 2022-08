LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: dominio di Jessica Rossi e Daniele Resca, è medaglia d’oro! (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:44 Arriva la seconda medaglia d’oro di questo Europeo per l’Italia dopo il successo di ieri di Stanco. L’Italia balza in testa al medagliere con due ori ed un bronzo! 15:42 Prestazione ai limiti della perfezione per Jessica Rossi e Daniele Resca, che hanno concluso questa finale per l’oro con un eccelso 29 su 30! 15.40 medaglia D’OROOOOOOOOOOOOOO!!!! CHE dominio! Rossi E Resca SONO I NUOVI CAMPIONI D’EUROPA! 15:39 UN ERRORE A TESTA PER I TURCHI! Bisogna restare concentrati per gli ultimi 6 piattelli di questo round. 15:38 FANTASTICI! 9 SU 10 NEL SECONDO ROUND! Italia in vantaggio 4-0, basta vincere un altro round! 15:38 DOPPIO ERRORE PER LA TURCHIA! Italia ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:44 Arriva la secondad’oro di questo Europeo per l’Italia dopo il successo di ieri di Stanco. L’Italia balza in testa al medagliere con due ori ed un bronzo! 15:42 Prestazione ai limiti della perfezione per, che hanno concluso questa finale per l’oro con un eccelso 29 su 30! 15.40D’OROOOOOOOOOOOOOO!!!! CHESONO I NUOVI CAMPIONI D’EUROPA! 15:39 UN ERRORE A TESTA PER I TURCHI! Bisogna restare concentrati per gli ultimi 6 piattelli di questo round. 15:38 FANTASTICI! 9 SU 10 NEL SECONDO ROUND! Italia in vantaggio 4-0, basta vincere un altro round! 15:38 DOPPIO ERRORE PER LA TURCHIA! Italia ...

