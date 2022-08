Inter, Sky: “È fatta per Acerbi dalla Lazio” (Di domenica 28 agosto 2022) Inter Acerbi- L’Inter è ritornata ad allenarsi dopo la sconfitta deludente per 3-1, all’Olimpico, contro la Lazio. La sconfitta in casa della Lazio, venerdì, ha fatto molto male al morale dell’Inter che vuole tornare subito al top. Nel frattempo, però, i Nerazzurri stanno per concludere il tanto atteso colpo in difesa. Niente Akanji, trattenuto dal Dortmund e nemmeno Chalobah, che rimarrà al Chelsea ma Francesco Acerbi, dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Sky il centrale Italiano, con il quale sono stati già stabiliti i dettagli del contratto, sta per trasferirsi dalla Lazio all’Inter in prestito. Ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri e ai ferri corti con i tifosi, ... Leggi su seriea24 (Di domenica 28 agosto 2022)- L’è ritornata ad allenarsi dopo la sconfitta deludente per 3-1, all’Olimpico, contro la. La sconfitta in casa della, venerdì, ha fatto molto male al morale dell’che vuole tornare subito al top. Nel frattempo, però, i Nerazzurri stanno per concludere il tanto atteso colpo in difesa. Niente Akanji, trattenuto dal Dortmund e nemmeno Chalobah, che rimarrà al Chelsea ma Francesco. Secondo quanto riportato da Sky il centrale Italiano, con il quale sono stati già stabiliti i dettagli del contratto, sta per trasferirsiall’in prestito. Ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri e ai ferri corti con i tifosi, ...

