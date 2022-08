Inter, senza Lukaku Inzaghi si riscopre spuntato. Pinamonti, Satriano e…: ai nerazzurri serviva una quinta punta? (Di domenica 28 agosto 2022) Sconfitta con la Lazio e infortunio per Lukaku. In poche ore un uno-due che stende l’Inter e Inzaghi e che fa scattare l’allarme... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Sconfitta con la Lazio e infortunio per. In poche ore un uno-due che stende l’e che fa scattare l’allarme...

CB_Ignoranza : Il 27 agosto 1995 questo signore indossava la maglia dell'Inter per la prima volta in Serie A. 27 anni col nerazzur… - FBiasin : L’#Inter ha perso. E male. Ha diversi difetti. Si è visto! Detto ciò in #SerieA non ci sono squadre senza difetti.… - OptaPaolo : 0 - L'Inter ha chiuso un match di Serie A senza subire tiri nello specchio per la prima volta dal 30 gennaio 2021,… - cmdotcom : #Inter, senza #Lukaku Inzaghi si riscopre spuntato. #Pinamonti, #Satriano e…: ai nerazzurri serviva una quinta punt… - LuigiTironel7 : @FuckTheMoviola -2 milan -1 inter senza pogba di maria paredes e forse terzino sinistro tra alti e bassi noi dobb… -