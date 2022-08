Il Napoli pareggia a Firenze ed è primo in classifica | Lecce-Empoli finisce 1-1

Leggi su calcioweb.eu

E' terminata la terza giornata di Serie A. Nel pomeriggio la Salernitana ha superato la Sampdoria per 4-0, grazie alle reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim. Anche l'Atalanta di Gasperini sorride per una bella vittoria sul Verona per 1-0. I match della sera, invece, sono terminati in parità. Fiorentina-è finita a reti inviolate con un noioso 0-0, mentre traè finita 1-1, con le reti di Parisi e Strefezza. Nonostante i pareggio ilè in testa alla, con 7 punti, davanti a Milan e Lazio.